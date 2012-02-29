Газпром будуватиме "Південний потік" у варіанті максимальної потужності

«Газпром» має намір побудувати «Південний потік» у варіанті максимальної потужності - на 63 млрд. куб. м газу на рік.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ «Газпром» за підсумками наради з питань реалізації проекту «Південний потік» під головуванням керівника «Газпрому» Олексія МІЛЛЕРА.

«Відповідно до доручення Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА учасники наради детально обговорили графік реалізації проекту «Південний потік», який буде реалізований у варіанті максимальної потужності – 63 млрд. куб. м на рік.», - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що особлива увага була приділена питанням вибору підрядників для проведення процедури оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) і технічного проектування (FEED). Також торкнулися питання створення об`єктів наземної інфраструктури для будівництва газопроводу, яке буде розпочате у грудні 2012 року.

Крім того, учасники зустрічі обговорили хід розробки інтегрованого Остаточного інвестиційного рішення, яке буде ухвалене у листопаді поточного року.

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Науково-дослідне судно «Діоріт» (ходить під прапором України) буде задіяне для виконання комплексних морських інженерних досліджень, необхідних для реалізації проекту «Південний потік», який направлений на зменшення транзитної ролі України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду Росії, відповідне розпорядження підписав прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН.

Цим документом українському судну дозволяється захід до 31 грудня 2012 року в район територіального моря Росії.

Передбачається, що судно «Діоріт» займатиметься відбором донного грунту і дослідженням його властивостей.

Окрім цього, до робіт залучаються науково-дослідні судна під прапорами Панами, Багамських островів і Норвегії.