Губернатор: парк «Свема» принесе в економіку Сумської області $500 млн

До кінця 2015 року індустріальний парк «Свема» (Шостка, Сумська область) принесе в економіку регіону близько 500 млн. доларів. Такі розрахунки озвучив голова Сумської обласної державної адміністрації Юрій ЧМИРЬ.

Як передає ЛігаБiзнесIнформ, за його словами, на території «Свеми» вже працюють більш як 30 підприємств, найбільшим з яких є виробник фармацевтичних препаратів ВАТ «Фармак». Так, на базі індустріального парку підприємство реалізує інвестпроект з організації виробництва активних фармацевтичних компонентів. Сума інвестицій в реалізацію проекту - до 15 млн. доларів.

Найближчим часом на базі «Свеми» планують почати свої проекти фірми з Китаю, Польщі, Італії і Німеччини.

Індустріальний парк «Свема», за прогнозами фахівців, дасть змогу створити близько 10 тис. робочих місць для жителів Шостки і району.

За словами Ю.ЧМИРЯ, інвестор одержить тут умови для організації виробництва, розвинену інфраструктуру, кваліфікованих фахівців і повний супровід інвестиційного проекту на всіх етапах його реалізації за принципом єдиного вікна.

Індустріальний парк «Свема» створено в 2011 році на території колишнього заводу світлочутливих матеріалів в місті Шостка Сумської області. Площа парку становить 326 га. Індустріальний парк володіє технічними характеристиками, необхідними для організації виробництва будь-якої складності. Це забезпечення електроенергією (до 115 МВт/година), теплом (550 Гкал/год.), природним газом (500 тис. кубометрів на добу), технічною водою (3 тис. кубометрів на годину).

Наприкінці 2011 року уряд затвердив Державну цільову програму розвитку індустріального (промислового) парку «Свема».