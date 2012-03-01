Харків'янину так кортіло випити, що почав стріляти по людях

У Харкові 39-річний чоловік вчинив стрілянину в одному з кафе, вимагаючи випивки, поранено двох осіб – чоловіка і жінку.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, інцидент стався сьогодні вдень.

Згідно з повідомленням, до чергової частини Орджонікідзевського РВ УМВС м. Харкова надійшло повідомлення про те, що невідомий відкрив стрілянину в одному з кафе, розташованому на території ринку, що по вулиці Косіора.

На місце події терміново виїхало керівництво Харківського міського управління міліції, слідчо-оперативна група Орджонікідзевського райвідділу міліції, експерти-криміналісти та кінологи.

Правоохоронці встановили, що близько 11:30 до кафе зайшов чоловік і став вимагати у працівників закладу випивку й закуску. Коли персонал відмовився безкоштовно виконати його прохання, він достав пістолет і зробив кілька пострілів угору. Задоволений справленим ефектом, чоловік пішов до іншої кав’ярні, де вів себе так само: погрожуючи зброєю, чоловік примушував бармена швидко налити йому горілки задарма.

Унаслідок хуліганських дій зловмисника постраждали двоє відвідувачів кафе – чоловік і жінка. Вони отримали вогнепальні поранення в руку та плече.

Сам зловмисник зник з місця пригоди. Однак за кілька годин правоохоронці встановили його особу і затримали.

Зловмисник – 39-річний непрацюючий місцевий житель.

У нього вилучено бойовий пістолет ТТ калібру 7,62 мм і набої, їх передали для проведення відповідної експертизи. Зараз правоохоронці встановлюють місце придбання зброї.

За даним фактом слідчим відділом Харківського міського управління ГУ МВС України в Харківській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст.15, ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 10 до 15 років.