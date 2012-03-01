У Черкасах чоловік вбив і розчленував товаришку по чарці

У Черкасах вчора правоохоронці затримали чоловіка, який вбив і розчленував жінку.

Як повідомили кореспондента УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Управління МВС України в Черкаській області, у результаті проведення оперативно-розшукових заходів працівники міліції затримали безробітного 33-річного черкащанина, який вбив дівчину і розчленував її тіло.

Слідство встановило, що затриманий у своїй квартирі під час сварки після спільного вживання горілки вбив безробітну раніше засуджену 27-річну жительку Черкаської області. Щоб приховати злочин, розчленував її тіло і в поліетиленових пакетах розвіз у різні райони міста.

Як повідомляло черкаське інтернет-видання «Прес-центр», частини розчленованого людського тіла виявили в Черкасах в районі таксопарку ввечері 27 лютого. Водії маршрутних автобусів помітили в тому районі собаку із відрубаною людською рукою у зубах. Вони й зателефонували до міліції.