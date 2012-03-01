В Одесі «почистили» банк, погрожуючи молотком

Сьогодні в Одесі близько 16:00 двоє невідомих пограбували відділення акціонерного комерційного банку «Фінанси і кредит», розташоване на вулиці Балківській, 28.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків із громадськістю Управління МВС України в області.

«Виклик на тривожну кнопку Державної служби охорони надійшов о 16:03. Однак поки під`їхали співробітники Держслужби, двоє грабіжників у масках встигли втекти у невідомому напрямку разом із викраденими грошима», - йдеться у повідомленні.

Керівник Відділу Володимир ШАБЛІЄНКО уточнив, що «погрожуючи банківським працівникам і одному відвідувачу, грабіжники заволоділи приблизно 100 тисячами гривень і вибігли з приміщення відділення банку». «У руках одного з нападників був пістолет, у іншого – молоток», – зазначив В.ШАБЛІЄНКО.

Правоохоронні органи вживають заходів щодо виявлення і затримання злочинців, повідомили в УМВС.