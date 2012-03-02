Завтра в Україні - від 14° морозу до 2° тепла

В суботу, 3 березня, по Україні вдень від 7° морозу до 2° тепла.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, завтра хмарно з проясненнями. У східних і Сумській областях місцями пройде невеликий сніг; температура вночі - 9-14°, вдень - 2-7° морозу. На решті території - сніг та мокрий сніг; температура вночі - 1-6° морозу, в Карпатах - до 10° морозу, в Криму близько 0°; вдень - від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті та Південному узбережжі Криму 3-6° тепла. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім східної частини, місцями пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат до 25 м/с.

По Київській області хмарно з проясненнями. Сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі - 1-6° морозу, вдень - від 3° морозу до 2° тепла.

По м. Києву хмарно з проясненнями. Сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с.

Температура вночі - 1-3° морозу, вдень - близько 0°.