На майно херсонського судді-хабарника наклали арешт

Прокуратура порушила кримінальну справу проти голови Апеляційного суду Херсонської області за отримання 100 000 доларів неправомірної вигоди, на його майно накладено арешт. Про це заявив заступник генерального прокурора Євген Блажівський.

«Цей факт був зафіксований. Була порушена кримінальна справа» - зазначив під час прес-конференції Блажівський. За словами заступника генпрокурора, у судові інстанції вже скеровано подання Генерального прокурора про усунення судді з посади і звільнення його від посади голови суду. На даний час проводиться розслідування, допитуються свідки, накладено арешт на майно обвинуваченого, проводяться інші слідчо-оперативні дії.

«Відносно нього обрано запобіжний захід підписка про невиїзд», - додав Є. Блажівський.

Крім того Блажівський повідомив про те, що проти суддів різного рівня у 2011 році було порушено 35 кримінальних справ, від початку цього року – 12.

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