У горах Приельбрусся пропали українські альпіністи
21:14, 02 березня 2012Суспільство
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В горах Приельбрусся збилася з маршруту група альпіністів з Дніпропетровська
У Кабардино-Балкарії, у горах Приельбрусся, пропали чотири альпіністи з Дніпропетровська.
Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні МНС по Кабардино-Балкарії.
«Увечері у п`ятницю до МНС надійшло повідомлення про те, що в горах Приельбрусся під час сходження на висоті близько 3,8 тисяч метрів збилася з маршруту група альпіністів з Дніпропетровська», - йдеться у повідомленні.
За інформацією відомства, у складі групи - чотири особи. До місця передбачуваного перебування альпіністів вирушили співробітники ельбруського пошуково-рятувального загону.
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