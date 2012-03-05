Мати та дві доньки отруїлися невідомими випарами

На Тернопільщині троє осіб отруїлися випарами невідомої речовини.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного Управління Міністерства надзвичайних ситуацій України, інцидент стався учора в Борщеві. Отруїлася 32-річна жінка та двоє її неповнолітніх дітей 2003 та 2004 років народження.

Усіх їх госпіталізовано до Борщівської центральної районної клінічної лікарні з діагнозом: «гостре отруєння парами невстановленої технічної речовини». На даний час стан потерпілих задовільний.

За даними рятувальників, отруїлися вони за місцем проживання. Причину отруєння наразі з’ясовують.