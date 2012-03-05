Мати та дві доньки отруїлися невідомими випарами
02:44, 05 березня 2012Суспільство
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За даними рятувальників, отруїлися вони за місцем проживання. Причину отруєння наразі з’ясовують
На Тернопільщині троє осіб отруїлися випарами невідомої речовини.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного Управління Міністерства надзвичайних ситуацій України, інцидент стався учора в Борщеві. Отруїлася 32-річна жінка та двоє її неповнолітніх дітей 2003 та 2004 років народження.
Усіх їх госпіталізовано до Борщівської центральної районної клінічної лікарні з діагнозом: «гостре отруєння парами невстановленої технічної речовини». На даний час стан потерпілих задовільний.
За даними рятувальників, отруїлися вони за місцем проживання. Причину отруєння наразі з’ясовують.
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