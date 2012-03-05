Помер художник, який створив героїв "Зоряних війн"

Ральф МакКуоррі створював образи Дарта Вейдера, Чубаки, роботов R2-D2 и C-3PO

УСША у віці82 роківпомерхудожникРальфМакКуоррі, відомийроботоювранніхсеріях"Зорянихвійн" ДжорджаЛукаса.МакКуоррістворювавконцептуальнийдизайнперсонажівфільму,включаючиобразиДартаВейдера,Чубаки, роботівR2-D2іC-3PO.Наосновійого малюнківпотім булиствореніостаточніверсіїкостюміві моделіроботів.



МакКуоррі такожспівпрацював зіСтівеномСпілбергом, зокрема, вйого картині"Інопланетянин".



3 січня,зауважуєБі-бі-сі,​​помер іншийчлензнімальноїгрупи "Зорянихвійн" -постановниксценічнихбоївБобАндерсон.

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