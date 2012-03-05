Слідчий вирощував коноплю і торгував наркотиками
У Дніпропетровську під час спроби реалізації наркотиків затримано слідчого райвідділу міліції
У Дніпропетровську співробітники Управління СБУ під час спроби реалізувати партію метамфетаміну на суму понад 15 тис. грн. затримали слідчого одного з райвідділів внутрішніх справ міста.
Про це УНІАН повідомили у прес-групі УСБУ в Дніпропетровській області.
Також було затримано спільника міліціонера і постачальника психотропних речовин.
За інформацією УСБУ, доведено, що 22 лютого слідчий райвідділу міліції разом зі своїм спільником незаконно збув приватній особі метамфетамін на суму 6750 грн.
Крім того, в оселі старшого лейтенанта міліції виявлено нарколабораторію, де він вирощував коноплі, які згодом збував наркозалежним.
За матеріалами СБУ прокуратурою Дніпропетровської області стосовно міліціонера та його спільника порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 364 та ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.
Проти постачальника наркотичних речовин порушено справу за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.