Слідчий вирощував коноплю і торгував наркотиками

У Дніпропетровську співробітники Управління СБУ під час спроби реалізувати партію метамфетаміну на суму понад 15 тис. грн. затримали слідчого одного з райвідділів внутрішніх справ міста.

Про це УНІАН повідомили у прес-групі УСБУ в Дніпропетровській області.

Також було затримано спільника міліціонера і постачальника психотропних речовин.

За інформацією УСБУ, доведено, що 22 лютого слідчий райвідділу міліції разом зі своїм спільником незаконно збув приватній особі метамфетамін на суму 6750 грн.

Крім того, в оселі старшого лейтенанта міліції виявлено нарколабораторію, де він вирощував коноплі, які згодом збував наркозалежним.

За матеріалами СБУ прокуратурою Дніпропетровської області стосовно міліціонера та його спільника порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 364 та ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Проти постачальника наркотичних речовин порушено справу за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.