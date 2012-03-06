Безробітний відкручував рейки

У Запорізькій області затримано безробітного, який розбирав залізничне полотно.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Придніпровської залізниці, факт пошкодження полотна було виявлено на станції Мелітополь.

«У ході оперативно-профілактичних заходів, що проводилися по станції Мелітополь, оперативна група спільно з міліцією затримала безробітного громадянина, який намагався викрасти 20 деталей із колії», - йдеться в повідомленні.

Затриманого передано в лінійний відділ міліції.