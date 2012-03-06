Безробітний відкручував рейки
00:43, 06 березня 2012Суспільство
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Як повідомили УНІАН у прес-службі Придніпровської залізниці, факт пошкодження полотна було виявлено на станції Мелітополь
У Запорізькій області затримано безробітного, який розбирав залізничне полотно.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Придніпровської залізниці, факт пошкодження полотна було виявлено на станції Мелітополь.
«У ході оперативно-профілактичних заходів, що проводилися по станції Мелітополь, оперативна група спільно з міліцією затримала безробітного громадянина, який намагався викрасти 20 деталей із колії», - йдеться в повідомленні.
Затриманого передано в лінійний відділ міліції.
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