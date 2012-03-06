Лохотрони в телевізорах з 16 березня - поза законом

Закон «Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» щодо регулювання трансляції програм і передач з платними інтерактивними конкурсами набирає чинності з 16 березня п.р.

Текст закону опубліковано сьогодні, 6 березня, у газеті «Голос України».

У законі передбачено, що трансляція програм і передач з інтерактивними конкурсами (іграми, вікторинами), умови яких прямо або опосередковано передбачають платне отримання особою статусу її учасника та/або в яких телеглядачам і радіослухачам з метою отримання виграшу в грошовій або майновій формі за особисту перемогу пропонується звернутися до телерадіоорганізації якимось чином (здійснити телефонний дзвінок, відправити СМС-повідомлення тощо), який передбачає стягування грошей за з`єднання та/або телефонну розмову за ціною, яка не відповідає обраному абонентом тарифному плану, або отримання додаткової послуги оператора телекомунікацій, не включеної до переліку послуг, передбачених договором (тарифним планом), забороняється.

Ця заборона не поширюється: на канали з обмеженим доступом (канали мовлення, на яких за допомогою використання кодованих пристроїв та/або програмного забезпечення обмежено вільний доступ абонентів до проглядання певних телепрограм так, щоб прийом сигналу став неможливим без декодуючого пристрою); на трансляцію програм та/або передач з проведення розиграшів лотерей; трансляцію програм та/або передач з проведення творчих конкурсів, спортивних змагань тощо, незалежно від того, передбачається або не передбачається їх умовами грошовий чи майновий виграш; трансляцію програм та/або передач з проведенню розиграшів на безкоштовній основі з рекламуванням (популяризацією) окремого товару, послуги, торгової марки, знаків для товарів і послуг, найменування або напрямів діяльності суб`єктів господарювання, комерційної програми з видачею виграшів у грошовій або майновій формі; на трансляцію програм та/або передач з проведення конкурсів (ігор, вікторин), умови яких передбачають безкоштовне придбання особою статусу її учасника і отримання учасником, який показав кращі особисті знання і уміння, виграшів у грошовій або майновій формі за особисту перемогу; трансляцію програм та/або передач з проведення розиграшів на безкоштовній основі для розважальних, добродійних або пізнавальних цілей.

У законі визначені особливості розповсюдження програм і передач з платними інтерактивними конкурсами (іграми, вікторинами) на каналах з обмеженим доступом.

Зокрема, трансляція програм і передач з платними інтерактивними конкурсами (іграми, вікторинами) має постійно супроводжуватися поточною інформацією про обсяг дзвінків і шанси підключення до студії. Такі програми або передачі мають супроводжуватися текстами попередження про те, що вони є платними. Кожне попередження має займати не менш як 20% площі (об`єму) екрану. Колір тексту попередження має бути контрастним щодо кольору фону попередження, а його розмір не менше розміру номера телефону, за яким учасникам пропонується телефонувати.

Правила платних інтерактивних конкурсів, які транслюються на каналах з обмеженим доступом, мають передбачати заборону на участь неповнолітніх осіб у таких конкурсах.

Інформація про умови платного отримання статусу учасника та інші умови участі в інтерактивному конкурсі (грі, вікторині), якщо виконання таких умов може завдати майнового збитку телеглядачам і радіослухачам, має приводитися у вигляді дикторського тексту та/або звукового супроводу кожні 5 хвилин трансляції відповідної програми та/або передачі.