У донецькій «копанці» знайшли тіла шістьох загиблих гірників

У Донецькій області, в «копанці», де 1 березня стався обвал, рятувальники знайшли тіла шістьох загиблих гірників-нелегалів.

Про це УНІАН сьогодні повідомили у прес-службі Донецької обласної державної адміністрації.

Згідно з повідомленням, вчора під час аварійно-рятувальних робіт на несанкціонованій виробці біля Єнакієвого (сел. Коютине) рятувальники знайшли тіла шістьох загиблих гірників-нелегалів: три тіла підняли на поверхню сьогодні о 0.45, виконуються роботи з підняття решти.

У прес-службі також повідомили, що, згідно з проведеним гірничорятувальною службою аналізом, у виробці стався спалах метану. Вид аварії кваліфікується фахівцями як «Несанкціоноване проведення робіт з видобутку вугілля».

На аварійній ділянці задіяні відділення гірничорятувальної служби, МНС, працівники ДП «Орджонікідзевугілля», правоохоронні органи і працівники медичної служби.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня до Єнакіївського міськвідділу міліції надійшла інформація від представників місцевої газети про те, що поблизу селища Коютине м. Вуглегірська стався обвал у «копанці». Було відомо, що на момент обвалу в ній перебувало 5 або 6 людей.

За інформацією гірничорятувальників, аварійні роботи були вкрай утруднені тим, що виробки дуже загазовані і не обладнані належним чином.

За цим фактом Єнакіївським МВ ГУМВС України в Донецькій області порушено кримінальну справу за ч.4 ст. 240 КК України «Порушення правил охорони або використання надр, що призвело до загибелі людей».

В рамках проведення оперативно-слідчих заходів вже затримано одного з організаторів незаконної шахти – 36-річного місцевого жителя. Другий організатор нібито перебуває під завалом.

Міліцією встановлено, що зазначена «копанка» раніше була закрита співробітниками міліції, а кілька днів тому до неї були підвезені «риштовання» для встановлення кріплень, і тут відновився незаконний видобуток вугілля.