Гелікоптерний майданчик біля Тарасової гори не готовий прийняти туристів

Гелікоптерний майданчик біля Тарасової гори в Канівському районі Черкащини не готовий прийняти туристів у Шевченківські дні. Це випливає з повідомлення прес-служби заступника голови Верховної Ради України Миколи ТОМЕНКА, переданого УНІАН.

Як зазначається в повідомленні, у лютому на прохання засобів масової інформації М.ТОМЕНКО звернувся до Національного агентства України з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів з проханням надати інформацію щодо можливості та умов організації перельоту в Шевченківські дні до могили Тараса Шевченка групи журналістів.

У відповіді, що надійшла на адресу віце-спікера, Агентство повідомило, що на даному об’єкті продовжуються пусконалагоджувальні роботи та відбуваються сертифікаційні випробовування. Окрім того, наразі опрацьовується питання передачі гелікоптерного майданчику до сфери управління Міністерства інфраструктури з подальшим його закріпленням за державним підприємством «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» з метою його належного обслуговування та експлуатації.

Прес-служба М.ТОМЕНКА нагадує, що 19 вересня 2011 р. був урочисто відкритий гелікоптерний майданчик біля Тарасової гори, будівництво якого здійснювалося за державні кошти та було включено до плану реалізації Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу. До складу гелікоптерного майданчику з пасажирським терміналом пропускною здатністю 50 пасажирів на годину, збудованого у селі Пекарі Канівського району Черкаської області, входять посадковий майданчик, одноповерховий пасажирський термінал, який складається із зали очікування, конференц-залу та кімнати відпочинку, контрольно-пропускного пункту, місць для зупинки автотранспорту та інше. Щодо його цілей, то Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяв, що «…вже навесні цього року в усіх вас буде можливість відвідати Чернечу гору, побувати на могилі Кобзаря. До речі, і вертолітна площадка побудована для всіх».

Коментуючи цю інформацію, М.ТОМЕНКО зауважив, що «важко сказати, коли буде реалізована мрія нинішньої влади VIP-туристичного маршруту на могилу Шевченка «для всіх», як обіцяв Президент, але те, що це один із найграндіозніших проектів такого роду у світі, реалізованих за кошти держави, підтверджується черговим рішенням про виділення коштів на його впорядкуванням. М.ТОМЕНКО нагадав, що майданчик, розрахований на 10 гвинтокрилів, був збудований майже за 100 мільйонів гривень бюджетних коштів, а нещодавно було прийнято рішення про виділення ще 27 мільйонів гривень з бюджету на впорядкування його території та укріплення берегової лінії».