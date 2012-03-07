Суд на убивцею 8-річної дівчинки триває в закритому режимі

6 березня в Ровеньківському міському суді Луганської області почалися слухання у справі про вбивство 8-річної Даші Біденко, яке було скоєно в жовтні минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, процес проходить в закритому режимі, представників ЗМІ пропустили в зал на нетривалий час.

Справу слухає колегія Ровеньківського міськсуду під головуванням Олексія ЖАДАНА, державне звинувачення підтримує помічник прокурора міста Віктор РУЧКІН.

Санкція статті, за якою пред'явлено звинувачення підозрюваному Дмитру САФРОНОВУ, передбачає покарання аж до довічного позбавлення волі.

Поки що учасники процесу від будь-яких коментарів утримуються. У суді обіцяють, що вирок оголосять публічно.

3 жовтня 2011 року тіло 8-річної Д.Біденко було знайдене в шафі в сусідній квартирі. 5 жовтня за підозрою у вбивстві дитини міліція затримала сина господаря квартири Д.САФРОНОВА.