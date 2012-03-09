У містах України відзначили день народження Шевченка

У центрі Львова, на площі біля пам’ятника Тарасові Шевченку, з нагоди 198-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка депутати Львівської обласної ради, громадські діячі, лауреати Шевченківської премії, представники обласної та міської влади поклали квіти до пам'ятника Кобзарю.



Як передає кореспондент УНІАН, церемонія проходила під виконання Львівською державною академічною чоловічою хоровою капелою "Дударик" Шевченківського “Заповіту” та “Реве та стогне Дніпр широкий”.



В рамках Шевченківських днів у Львівському національному академічному театрі опери та балету ім. С. Крушельницької відбудеться урочиста академія, а у Львівському академічному обласному театрі ляльок - вистава "Тарас" (за твором Богдана Стельмаха). У Національному академічному українському драматичному театрі імені М. Заньковецької покажуть виставу «Державна зрада».



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У Луганську представники влади поклали квіти до пам’ятника Тарасові Шевченку.



Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської облдержадміністрації, в урочистостях взяли участь голова облдержадміністрації Володимир ПРИСТЮК, перший заступник голови обласної ради Євген ХАРІН, а також Луганський міський голова Сергій КРАВЧЕНКО, представники політичних партій, громадських організацій та студенти Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка.



Як зазначив В.ПРИСТЮК, сьогодні йде процес відродження України, поновлення національних цінностей.



«І саме Тарас Шевченко, на мою думку, є тією святинею українського народу, яка здатна об’єднати нашу націю, зміцнити нашу культуру», – сказав В.ПРИСТЮК.



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У Луганську відбувся мітинг опозиційних партій, які увійшли до обласного Комітету опору диктатурі, з нагоди 198-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка.



Як повідомив УНІАН прес-секретар Луганської обласної організації ВО «Батьківщина» Іван ОСОБОВ, учасники мітингу ухвалили резолюцію проти дій влади. На їхню думку, влада веде антиукраїнську політику, що загрожує національній безпеці і державному суверенітету України.



Також партійці підписали угоду про спільні дії під час парламентських виборів.



У резолюції Комітету опору диктатурі опозиціонери зажадали негайно звільнити всіх політичних в'язнів, припинити політику, направлену на зубожіння населення, знищення малого і середнього бізнесу, а також заборонити антинародні реформи і забезпечити проведення в Україні демократичних парламентських виборів.



«Представники існуючої влади готові розплатитися незалежністю і суверенітетом України за рахунок особистого збагачення. Демократичне майбутнє нашої країни перебуває у великій небезпеці. Кожній українській родині сьогодні загрожує бідність і свавілля влади», - також наголошується в ухваленій резолюції Комітету опору диктатурі.



Як повідомлялося, до складу обласного Комітету опору диктатурі ввійшли представники партій ВО «Батьківщина», «Фронт змін», ПРП, УНП, «Свобода», Народний рух України, «За Україну», «Наша Україна», Європейської партії України, «Народної самооборони», ВГО «Громадянська позиція», об'єднання вільних профспілок Луганщини й інші громадських організацій.



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У Житомирі з нагоди 198 річниці від дня народження Великого Кобзаря влада і опозиція провели біля пам’ятника Тарасу Шевченку два різні мітинги.



Як передає кореспондент УНІАН, спочатку керівники міської та обласної влади, наукова еліта, студентство та представники громадськості поклали квіти до пам’ятника Великому Кобзарю та переглянули літературно-мистецьку композицію, основану на поезії Т.шевченка.



Трохи пізніше на тому ж місці урочистості із нагоди дня народження Тараса Шевченка провела опозиція.



Під час цього урочистого зібрання представники опозиційний сил Житомирщини - партій "Фронт Змін", ВО " Свобода", ВО "Батьківщина", партії " Реформи і порядок" висловили свою шану Тарасі Шевченку.



Як зазначив на мітингу опозиції голова Житомирської обласної організації політичної партії «Фронт Змін» Геннадій ЗУБКО, «Тарас Шевченко утверджував у суспільстві цінності українця, він є борцем за волю України - можна забрати життя, можна забрати волю, та не можна сьогодні у людини забрати гідність - вона є вона буде, поки існуватиме Українська держава».



Водночас Г.ЗУБКО висловив стурбованість тим, що «сьогодні далеко не кожен громадянин України впевнений у тому, що в Української держави є майбутнє».



«Те, що відбувається в Україні останнім часом, свідчить, що українці не впевнені у завтрашньому дні. Сьогодні ми відчуваємо, що, закриваючи школи і ФАПи, села, знищується українське село. Чи буде молодь залишатися на селі, щоб у ньому жити і була праця на землі? Думаю, що ні. Сьогодні владою все робиться для того, щоб звільнити землю від українців, а потім прийняти відповідний закон про землю і тим законом дати можливість іншим людям керувати нами - українцями. Владою робиться усе, щоб українці забули свою історію, свою гідність», - зазначив він.



Г.ЗУБКО наголосив, що головним завданням усіх демократичних партій України є єдність - «не просто об’єднання опозиції, а єдність її на основі головних українських принципів».



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У Чернігові біля пам’ятника Кобзарю відбулися урочистості, на яких виступив лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, народний артист, кобзар-лірник Василь НЕЧЕПА.



Як повідомили УНІАН у прес-службі Чернігівської облдержадміністрації, представники влади та громадськості поклали квіти до пам’ятника Кобзарю на Валу з нагоди 198-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка.



У церемонії покладання квітів узяли участь голова обласної державної адміністрації Володимир ХОМЕНКО, голова обласної ради Анатолій МЕЛЬНИК, Чернігівський міський голова Олександр СОКОЛОВ, народний депутат України Григорій МАНЬКОВСЬКИЙ, представники творчої інтелігенції та громадськість.



Кобзар-лірник В.НЕЧЕПА виконав твір “Отче наш, Тарасе всемогущий”. У виконанні Чернігівського академічного українського народного хору прозвучала пісня на слова Т.Шевченка «Заповіт» та “Сховалось сонце за горою”.



У Національному архітектурно-історичному заповіднику «Чернігів стародавній» відкрилася виставка творів живопису, графіки, декоративно-ужиткового мистецтва, ілюстрованих творів Кобзаря – «Шевченкове слово». В обласній науковій універсальній бібліотеці ім. В.Г.Короленка представлено книжково-ілюстративну експозиція «Шевченко і сучасна Україна» та інформаційно-бібліографічний огляд дореволюційних видань творів Тараса Шевченка. А в обласному академічному українському музично-драматичному театрі ім. Т.Г. Шевченка відбудеться вистава за твором Великого Кобзаря “Мати-наймичка”.



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У Сімферополі представники влади поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку з нагоди 198-річчя з дня народження поета, художника й мислителя.



Про це УНІАН повідомили в прес-службі Ради міністрів Криму.



«Тарас Шевченко – символ українського народу. Великий Кобзар у своїх творах дав орієнтир для всіх нас, як трудитися, творити й думати, бути чесним і справедливим», – сказав заступник голови кримського уряду Азіз АБДУЛЛАЄВ.



Він зазначив, що спадщина Т.Шевченка дуже важлива для формування етичних якостей і патріотичного виховання молодого покоління українців.



Квіти до пам'ятника принесли також заступник голови Верховної Ради Криму Григорій ІОФФЕ, Постійний представник Президента України в Криму Віктор ПЛАКІДА, представники громадськості.



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В Івано-Франківську відбулася урочиста хода та святкове віче з нагоди 198-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка.



Як передає кореспондент УНІАН, колону, що йшла під супровід духового оркестру, очолили голова облдержадміністрації Михайло ВИШИВАНЮК і його заступники, голова обласної ради Олександр СИЧ із заступниками, керівники міста, лідери політичних та громадських організацій, пластуни, ветерани УПА та військовослужбовці, жителі міста. Всі вони пройшли урочистою ходою від Вічевого майдану до парку імені Т.Шевченка, де біля пам’ятника Кобзареві пройшло святкове віче.



Спочатку митрополит Івано-Франківський УГКЦ у співслужінні із священиками інших християнських конфесій відслужили панахиду за Т.Шевченком. Учасники віча поклали вінки та квіти до пам’ятника Тараса.



На віче виступили голова Івано-Франківської облради, заступник голови Івано-Франківської облдержадміністрації Роман ІВАНИЦЬКИЙ, народний депутат України Зіновій ШКУТЯК, заступник міського голови Івано-Франківська Михайло ВЕРЕС, голова обласної спілки письменників Євген БАРАН, голова обласної організації «Просвіта» Степан ВОЛКОВЕЦЬКИЙ, голова Братства ОУН-УПА Карпатського краю Фотій ВОЛОДИМИРСЬКИЙ та інші промовці.



У своїх виступах вони говорили про актуальність у нинішній час генія Кобзаря, його думок, закликали до об’єднання української нації, аби виконати його заповіт. О.СИЧ наголосив, що Кобзар «пробудив гідність українців», якої «нині так бракує». За його словами «Шевченка потрібно не тільки славити, а й читати».



Заступник голови ОДА Р.ІВАНИЦЬКИЙ зазначив, що «Тарас Шевченко є скрізь і всюди, хоча часто забуваємо про пророчість його слів».



На думку заступника міського голови Івано-Франківська М.ВЕРЕСА «Шевченко зробив для України більше, як говорив Іван Франко, «ніж ціла армія».



З.ШКУТЯК закликав учасників віча «об’єднуватися не навколо вождів, а навколо України і ставати народом».



Голова обласної «Просвіти» ім. Т.Шевченка С.ВОЛКОВЕЦЬКИЙ у своєму виступі запропонував надіслати вітальну телеграму Юлії ТИМОШЕНКО та іншим політв’язням зі словами на їхню підтримку, і за таке рішення проголосували підняттям рук.



Виступи промовців чергувалися виконанням пісень чоловічого хору «Червона калина» на вірші Тараса Шевченка. В Івано-Франківську на державних установах вивішені національні прапори.



Також сьогодні в Івано-Франківській обласній філармонії відбулося художньо-поетичне дійство, присвячене 198-й річниці від дня народження Тараса Шевченка, за участю творчих колективів Прикарпаття.



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У Тернополі відбулися урочистості з нагоди 198-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка.



Як передає кореспондент УНІАН, в рамках святкових заходів представники міської та обласної влади, а також громадськості поклали сьогодні квіти до пам’ятника поету.



«Неможливо переоцінити важливість постаті Шевченка у становленні української культури, самосвідомості та державності. Творчість Кобзаря, його думки та ідеї, є величним джерелом, з якого століттями черпає сили і наснагу український народ. Закликаю усіх до об’єднання під державним прапором задля розбудови незалежної Української держави», – сказав під час свого виступу заступник голови облдержадміністрації Петро ГОЧ.



Після покладання квітів представники громадськості взяли участь у відкритті обласної філателістичної виставки «Свою Україну любіть», де представлено марки на Шевченківську тематику.



А у Палаці культури «Березіль» розпочалися урочисті збори громадськості, після який відбудеться концерт творчих колективів.



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На центральній площі Рівного – Майдані Незалежності відбулася літературно-мистецька акція «Свіча пам’яті», присвячена 198-й річниці з Дня народження Тараса Шевченка.



Як передає кореспондент УНІАН, у ній взяли активну участь місцеві літератори, представники політичних і громадсько-культурних організацій, жителі обласного центру.



Учасники акції говорили про значення Т.Шевченка не тільки як поета, а й як борця за волю України, мислителя, художника.



Зранку на цій же площі квіти й вінки до підніжжя пам’ятника Кобзареві поклали представники влади і політики. Зокрема, участь у заході взяли заступник голови облради Олександр ЧУПРИНА, заступник голови облдержадміністрації Олексій ГУБАНОВ, заступник міського голови Рівного Галина КУЛЬЧИНСЬКА.



Також сьогодні в обласному академічному драмтеатрі відбулися урочисте засідання і культурно-мистецький вечір, присвячені річниці з Дня народження видатного поета.



За традицією, у ці дні на Рівненщині розпочалося обласне літературно-мистецьке свято «Дорогами Кобзаря». Цього року естафету пам’яті Кобзаря прийняв Дубенський район, де у середині ХІХ століття побував Т.Шевченко, відвідуючи поле Берестецької битви.