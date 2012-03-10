У центрі Тернополя дерева втрачають гілки

У Тернополі у центральній частині міста 80% дерев – аварійні. Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник міського голови Тернополя з питань житлово-комунального господарства Владислав СТЕМКОВСЬКИЙ.

«Під час сильних вітрів переважна більшість усіх проблем, пов’язаних з електроенергією, – це гілки, які порвали дроти. Люди залишаються без електроенергії, а відповідні підприємства електромереж несуть збитки», – зауважив В.СТЕМКОВСЬКИЙ.

Аби уникнути проблем на деяких вулицях на деревах уже пообрізали майже усі гілки, залишивши лише крони.

«Скарги на те, що після цього зросте в повітрі рівень вуглекислого газу, безглузді. Давайте бути свідомими – щоб дерева виконували екологічну функцію, то їх мають бути сотні гектарів. В умовах міста, як би це цинічно не звучало, у них суто декоративно-естетична функція. Часто бабці скаржаться: о, яке гарне дерево, там котик завжди на гілці сидить. З того дерева вже дві гілляки людям на машини впали, а бабця каже: не ріжте, бо там котик. Та ми в першу чергу повинні думати про безпеку», – наголосив В.СТЕМКОВСЬКИЙ.

За його словами, рано чи пізно усі аварійні дерева доведеться позрізати.

«Була б моя воля, я б уже дав команду усі ці старі дерева зрізати. Але зважаючи на резонанс, який це викличе, не можу цього зробити», – констатував заступник міського голови.

За його даними, цього року в центрі дерев таки не зрізатимуть, навпаки, садитимуть на місці тих, що вже зрізали, нові.

Загалом на озеленення Тернополя цього року в міському бюджеті заклали майже 2 млн. грн., з них 140 тис. грн. заплановано витратити на висадку нових дерев.