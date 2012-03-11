Батько зарізав 8-річну доньку

Учора у Львові раніше судимий чоловік скоїв убивство власної доньки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в ГУ МВС України у Львівській області.

Злочин стався в Сихівському мікрорайоні Львова. Батько зарізав 8-річну дівчинку.

У главку міліції зазначили, що вбивцю затримано, і всі обставини злочину наразі з’ясовуються. На місці працює слідчо-оперативна група.