Біля Житомира закладуть дендропарк

Цієї весни поблизу Житомира буде закладено дендропарк.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства.

У дендропарку в Житомирському районі посадять, зокрема, рідкісні породи дерев - такі як модрина, метасеквойя тощо. До участі в посадці запросять видатних людей Житомирщини.

Крім того, в лісництвах області буде створено 75 алей декоративних порід дерев.

Усі ці заходи пройдуть в рамках 75-річчя Житомирської області, яке відзначатиметься восени цього року.

За даними прес-служби Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства, наразі у житомирських лісівників гаряча пора збору шишок. З січня по березень збирають насіння сосни, ялини та модрини. Минулого року держлісгоспи області заготовили майже 2 тонни насіння хвойних дерев, найбільше з сосни - понад півтори тисячі кілограмів. Зараз майже 50 тонн жолудів, 245 кг насіння ясена, 108 кг насіння липи, 234 кг клена, 981 кг горіха чорного очікують весни в сховищах лісогосподарських підприємств області.