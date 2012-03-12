На шахті Ахметова на гірника впала порода вагою 3 тонни

У Донецькій області на шахті «Білицька» (ТОВ «ДТЕК Добропілявугілля») загинув помічник начальника дільниці, 1984 року народження.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України з посиланням на головного технічного інспектора праці Укрвуглепрофспілки при Добропільському теркомі Євгена МІЛЕНКА.

За його словами, на гірника обвалилася глиба породи вагою близько 3 тонн.

На шахті створено комісію, яка спільно з органами профспілки з`ясовує обставини і причини трагедії.