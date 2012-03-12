Борги перед МВФ Азаров хоче погасити новим кредитом... від МВФ

Україна попросить свого ключового кредитора - Міжнародний валютний фонд рефінансувати борг, погашення якого припадає на 2012 рік, новими кредитами в рамках програми stand-by, сказав у інтерв`ю агентству "Рейтер" прем`єр-міністр країни Микола АЗАРОВ.

"Україна буде детально і скрупульозно виконувати свої зобов`язання, зокрема й перед МВФ, але ми маємо право поставити таким чином питання, щоб відбувся залік нашої заборгованості в рахунок чергового траншу, ми маємо на це право як члени МВФ. Не погодиться (МВФ) – значить, погасимо", - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, така можливість рефінансування обговорювалася під час зустрічі з виконавчим директором МВФ Крістін ЛАГАРД наприкінці січня.

"Я про це говорив пані ЛАГАРД, коли ми з нею обговорювали ці питання... Що якщо МВФ, наприклад, з якихось причин не зможе нам надати другий транш кредиту stand-by, то, принаймні, Україна має право ставити питання про те, щоб МВФ не наполягав на погашенні тієї заборгованості, що утворилася в 2008 році", - сказав прем`єр.

Довідка УНІАН. Україна, що виплатила в лютому 575 мільйонів доларів, до кінця 2012 року має повернути фонду ще приблизно 3,1 мільярда доларів раніше одержаних кредитів.

У липні 2010 року МВФ схвалив програму stand-by для України, в рамках якої був готовий виділити близько 15,5 мільярдів доларів до кінця цього року.