«Укртрансгаз»: Транзит російського газу в Європу скоротився на 13%

Транзит російського газу до Європи в січні-лютому 2012 року скоротився на 13% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, повідомила компанія "Укртрансгаз" - "дочка" НАК "Нафтогаз України".

Всього, за оперативними даними "Укртрансгазу", за два місяці 2012 року компанія транспортувала 17,7 мільярда кубометрів природного газу, що на 12% менше за аналогічний період минулого року.

"Відповідно, транзит природного газу через територію України в країни Західної Європи за два місяці 2012 року склав 16,9 мільярда кубометрів природного газу, що на 13% менше, ніж показники 2011 року", - йдеться в повідомленні.

При цьому транспортування газу українським споживачам України в січні-лютому склало майже 15 мільярдів кубометрів, що на 2% більше, ніж за аналогічний період 2011 року.