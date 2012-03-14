Янукович пропонує запровадити комерційний облік комунальних тарифів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пропонує запровадити комерційний облік тарифів на житлово-комунальні послуги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з головою Верховної Ради Володимиром ЛИТВИНИМ та лідерами фракцій Партії регіонів, Народної партії і групи «Реформи заради майбутнього».

В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що вносить до парламенту пакет законопроектів, які стосуються реформування житлово-комунальної галузі, у тому числі йдеться про введення комерційного обліку теплової енергії, гарячої та холодної води.

«Ми кажемо про справедливі тарифи, і цього вимагають люди», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.