Янукович пропонує запровадити комерційний облік комунальних тарифів
03:47, 14 березня 2012Суспільство
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До парламенту надійде пакет законопроектів щодо реформування житлово-комунальної галуз
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пропонує запровадити комерційний облік тарифів на житлово-комунальні послуги.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з головою Верховної Ради Володимиром ЛИТВИНИМ та лідерами фракцій Партії регіонів, Народної партії і групи «Реформи заради майбутнього».
В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що вносить до парламенту пакет законопроектів, які стосуються реформування житлово-комунальної галузі, у тому числі йдеться про введення комерційного обліку теплової енергії, гарячої та холодної води.
«Ми кажемо про справедливі тарифи, і цього вимагають люди», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
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