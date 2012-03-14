Україна розраховує зберегти обсяги транзиту російського газу до країн Європи в 2012 році на рівні близько 100 млрд. кубометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказав міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій БОЙКО, відповідаючи на запитання, чи зміняться обсяги транзиту газу у зв'язку із запуском газопроводу «Північний потік».

«За рік буде близько 100 млрд., як і було раніше», - сказав Ю.БОЙКО.

Крім того, Ю.БОЙКО розповів, що зараз українська ГТС завантажена в повному обсязі. Він також зазначив, що Україна веде переговори з Туркменістаном щодо прямих поставок газу. «Ми продовжуємо діалог», - сказав Ю.БОЙКО.

Як повідомляв УНІАН, у січні-лютому, за оперативними даними, Україна скоротила транзит природного газу до країн Європи на 12,5%, або на 2,409 млрд. куб. м, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, до 16 млрд. 918,14 млн. куб. м.

У 2011 році Україна збільшила транзит природного газу до країн Європи на 5,9%, порівняно з 2010 роком, до 101,098 млрд. куб. м.

Першу чергу газопроводу «Північний потік», що з'єднав Росію та Німеччину по дну Балтійського моря, потужністю 27,5 млрд. куб. м на рік було запущено 8 листопада минулого року. Запуск другої черги, після якого потужність трубопроводу подвоїться, заплановано на жовтень 2012 року. Наразі побудовано 917 км із 1224 км другої нитки.