Попов: транспортна ситуація в Києві значно покращується

КМДА має намір скоротити на третину чисельність автопарку і рекомендує чиновникам їздити на роботу громадським транспортом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив учора на прес-конференції голова КМДА Олександр ПОПОВ.

За його інформацією, цей крок викликаний тим, що в місті значно покращується транспортна ситуація, а саме - послуги громадського транспорту.

О.ПОПОВ повідомив, що на сьогодні у КМДА власного автопарку немає, орендуються машини у комунального підприємства «Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської держадміністрації)» і щомісяця сплачується орендна плата.

«Як мінімум на третину буде скорочено чисельність машин», - сказав О.ПОПОВ.

Він заявив, що сам готовий їздити громадським транспортом.

За словами голови КМДА, автопарк скоротять вже до червня-липня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, до лютого цього року КМДА орендувала 97 автомобілів, але вже відбулась перша хвиля скорочення використання кількості транспортних засобів. На сьогодні КМДА орендує 50 автомобілів вищевказаного комунального підприємства.

Ще 78 автомобілів цього підприємства орендують районні держадміністрації столиці.