Знаменита енциклопедія Britannica йде в інтернет
08:37, 14 березня 2012Суспільство
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Знаменита енциклопедія Britannica, що виходила протягом 240 років, тепер випускатиметься тільки на цифрових носіях
"Британіка", найстаріша енциклопедія англійською мовою, незабаром перестане виходити в друкованому вигляді. Про це повідомляє російська служба ВВС.
Видавці одного з найвідоміших в світі енциклопедичних видань заявляють, що "Британіка" повністю піде в інтернет після того, як будуть розпродані останні 4 тисячі комплектів книг.
"Британіку" вперше надрукували в Шотландії в 1768 році.
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