Знаменита енциклопедія Britannica йде в інтернет

"Британіка", найстаріша енциклопедія англійською мовою, незабаром перестане виходити в друкованому вигляді. Про це повідомляє російська служба ВВС.

Видавці одного з найвідоміших в світі енциклопедичних видань заявляють, що "Британіка" повністю піде в інтернет після того, як будуть розпродані останні 4 тисячі комплектів книг.

"Британіку" вперше надрукували в Шотландії в 1768 році.