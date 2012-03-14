Стан Оксани Макар, яку зґвалтували і намагалися спалити,- стабільно тяжкий

Завідувач опіковим відділенням Миколаївської міської лікарні № 3 Володимир МОРОЗ визначив стан здоров`я Оксани МАКАР як стабільно тяжкий. Про це кореспондентові УНІАН повідомили у прес-службі Управління охорони здоров`я Миколаївської облдержадміністрації.

У повідомленні сказано, що наразі дівчина перебуває в свідомості, орієнтується в просторі. У неї хірургічно ампутовано праву руку на рівні плеча, на стопах і попереку опіки 3-4-го ступеня. Дівчина перебуває в палаті інтенсивної терапії, разом з нею - мама.

«Пацієнтка одержує все необхідне лікування, проводиться інфузійна терапія і перев`язки з етапною некректомією. Пацієнтка перебуває під постійним контролем медичного персоналу і фахівців», - сказано в повідомленні.

Управління охорони здоров`я висловлює подяку 111 жителям Миколаївської області, які відгукнулися на заклик громадських організацій і здали донорську кров для потерпілої, яка перебуває в опіковому відділенні Миколаївської міської лікарні № 3.

Начальник прес-служби Управління охорони здоров`я Миколаївської ОДА Юрій БАГРЯНЦЕВ у розмові з кореспондентом УНІАН наголосив, що пацієнтка одержує все необхідне лікування, догляд і обстеження без використання коштів, збирання яких ініційовано громадськими організаціями і мамою постраждалої, і які надходять на її особовий розрахунковий рахунок.

Як повідомляв УНІАН, потерпіла 19-річна О.МАКАР з опіками 55% тіла перебуває в обласному центрі термічної травматології у вкрай тяжкому стані.

За даними слідства, 10 березня в Миколаєві троє чоловіків затягнули в квартиру 19-річну дівчину і зґвалтували її. Після чого, щоб приховати сліди злочину, придушили і спробували спалити її живцем.