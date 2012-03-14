Культурна толока «Захисти Пейзажну алею від забудови – посади своє дерево!»
19:06, 14 березня 2012Суспільство
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17 березня 2012 року об 11:00 за ініціативи голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова та за участю небайдужих киян відбудеться акція проти забудови Пейзажної алеї – культурна толока. Долучитися до акції зможе кожен, хто бажає стати на захист одного із культових місць столиці.
Місце проведення: Пейзажна алея
Акредитація за телефонами: 279-24-11, 279-93-42, 067-242-37-22 (Баранова Катерина)
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