Культурна толока «Захисти Пейзажну алею від забудови – посади своє дерево!»

17 березня 2012 року об 11:00 за ініціативи голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова та за участю небайдужих киян відбудеться акція проти забудови Пейзажної алеї – культурна толока. Долучитися до акції зможе кожен, хто бажає стати на захист одного із культових місць столиці.

Місце проведення: Пейзажна алея

Акредитація за телефонами: 279-24-11, 279-93-42, 067-242-37-22 (Баранова Катерина)