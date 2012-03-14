У Коростені зупинили завод, який морив рибу і людей

У Житомирській області зупинено роботу Коростенського заводу, що призвів до замору риби в річці Уж

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства екології та природних ресурсів.

Зокрема, сьогодні, 14 березня, Державна екологічна інспекція Житомирської області вручила керівництву підприємства «Коростенський завод МДФ» рішення про тимчасове призупинення діяльності.

Як зазначили в прес-службі, численна громадськість, яка зібралась в цей час біля підприємства, виступила з вимогами зупинити «Коростенський завод МДФ». За їх словами, екологічна ситуація у регіоні жахлива, з чим і пов’язують люди зростання захворювань, особливо онкологічного характеру.

Рішення про призупинення підприємства було прийняте на основі 14 проб поверхневих та зворотних вод, відібраних у період з 4 по 7 березня, що дали можливість проаналізувати вплив скидів зворотних вод ПрАТ «Коростенський завод МДФ» на якість води в р. Уж. Результати аналізів показали наявність забруднення, яке могло вплинути на якість води в річці Уж.

Як нагадали в Мінприроди, 4 березня на телефон «гарячої лінії» Державної екологічної інспекції у Житомирській області звернулися жителі с. Сингаї Коростенського району Житомирської області з повідомленням, що біля греблі на р. Уж виявлено замор риби.

Неофіційний контроль за подальшим розвитком подій покладений на громадськість, і у разі, якщо буде помічено ознаки роботи підприємства, Мінприроди закликає терміново повідомляти на «гарячу лінію» Держекоінспекції у Житомирській області: (0412) 42-24-38.