В Одесі затримано грабіжників супермаркету

Співробітники міліції Суворовського РВВС Одеси затримали групу зловмисників, які намагалися двічі пограбувати касове сховище супермаркету «СемьЯ».

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю УМВС України в області.

Як уточнили в міліції, одного з трьох зловмисників, які раніше обкрали супермаркет на 0,5 млн. грн., затримали співробітники Державної служби охорони, коли він вночі вилазив з вікна другого поверху торговельного підприємства. Окрім пакету з 5 тис. 500 грн., у 43-річного викрадача вилучили при обшуку пневматичний пістолет і ніж.

До ранку оперативники затримали інших членів злочинної групи - 36-річного і 31-річного спільники, які зізналися у скоєнні крадіжки.

Незабаром вдалося встановити, що двоє з них вирішили навідатися вночі в цей магазин за грошима не вперше. Зокрема, 26 січня цього року зловмисники викрали з супермаркету 476 тис. грн. «Тоді їх затримати не вдалося, - відзначив керівник ВЗГ облУВС Володимир ШАБЛІЄНКО. - З’ясувалося також, що в магазині не працювали відеокамери. Проте викрадених півмільйона гривень злочинцям вистачило на «красиве життя», за їх же свідченнями, лише на три тижні. Після чого зловмисники почали готуватися до березневої крадіжки за вже відпрацьованою схемою».

Як встановлено слідством, кожний з трійки купив собі по два ноутбуки і по два мобільні телефони. Також було придбано автомобіль «Деу Ланос», за право експлуатації якого крадії мало не побилися між собою. У результаті вирішили купити ще один «Деу Ланос» і навіть внесли за нього завдаток в автосалоні. Решта грошей мала намір добути при повторній крадіжці з супермаркету.

Зараз щодо затриманих розслідується кримінальна справа, порушена за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 185 (крадіжка, скоєна в особливо великих розмірах, і крадіжка, поєднана з проникненням в приміщення) Кримінального кодексу України.