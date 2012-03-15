Київ запросив малайзійських інвесторів

Влада Києва запросила малайзійських інвесторів до співпраці.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, 14 березня відбулась зустріч голови КМДА Олександра ПОПОВА з Надзвичайним і Повноважним Послом Малайзії в Україні Чуа Теонг БАНОМ.

О.ПОПОВ поінформував посла, що столиця України розпочинає великий інвестиційний проект із залучення інвестицій у розвиток міста, у тому числі і закордонних.

“29 березня ми проведемо перший Київський інвестиційний форум, де будуть презентовані наші найкращі проекти, спрямовані на залучення потенційних інвесторів. На цьому, без перебільшення, стратегічному заході представники бізнесу вашої країни будуть цінними для нас гостями, і я сподіваюсь, що їх зацікавлять наші пропозиції. Це може стати гарним стартом україно-малайзійських відносин», – запевнив голова КМДА.

Посол зазначив, що навіть попри те, що наразі у Києві немає представництв малайзійських компаній, Малайзія розглядає Україну і її столицю зокрема, як потенційний регіон для інвестування.

«Сьогодні наші країни мають гарні торгівельні відносини – а за останній рік товарообіг між Україною і Малайзією значно зріс. Я думаю, що така ж плідна співпраця між нашими містами може бути започаткована і в інших галузях», – наголосив посол.

Він також відзначив ефективну політику міської влади під керівництвом О.ПОПОВА щодо пропагування здорового способу життя киян, турботу про зелені зони міста та розбудову транспортної інфраструктури, відзначається в повідомленні прес-служби.