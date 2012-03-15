Інститут ядерної медицини відкрився на місці променевого центру
Національна академія медичних наук України за дорученням уряду долучилася до вирішення проблеми
Національна академія медичних наук України за дорученням уряду долучилася до вирішення проблеми запровадження та впорядкування в країні ПЕТ-діагностики.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі НАМНУ.
«ПЕТ/КТ–технології в онкологічній практиці посідають одне з чільних місць як такі, що здатні суттєво вплинути на результати лікування», - зазначається в повідомленні.
У Національній академії медичних наук підкреслили, що ядерна медицина та променева діагностика – високотехнологічні галузі медицини, які забезпечують точне визначення близько 90% від усіх відомих захворювань людини. Їй притаманні постійна розробка інноваційних технологій і високі темпи оновлення апаратури, оперативного запровадження нових методів дослідження до медичної практики, здійснення заходів, спрямованих на ефективне використання високовартісного обладнання.
Променеві дослідження із застосуванням ПЕТ/КТ-технологій призначені першочергово для діагностики та діагностичного супроводу лікування не лише в онкології, але й у кардіології, нейрохірургії та неврології, підкреслили в академії.
З точки зору практичної охорони здоров`я запровадження ПЕТ/КТ в онкологічну практику сприятиме найбільш адекватному вибору тактики лікування та своєчасній її корекції. Загалом передбачається суттєвий позитивний вплив на показники тривалості та якості життя онкологічних хворих, інвалідізації тощо, зазначається в повідомленні.
Відтак Президія НАМН України постановила вважати за доцільне перейменування державної установи «Науково-практичний центр променевої діагностики НАМН» в держустанову «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України».
«Створення Інституту ядерної медицини та променевої діагностики – надзвичайно амбітне, але життєво важливе завдання. Я переконаний, що запровадження ПЕТ-технологій до фундаментальних та прикладних наукових досліджень, а також надання науково-методичної і висококваліфікованої консультативно-діагностичної допомоги закладам охорони здоров’я, суттєво покращить діяльність служби променевої діагностики в Україні»,- наголосив президент НАМН України Андрій СЕРДЮК.
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Науково-практичний центр променевої діагностики НАМН України - установа, котра понад 10 років успішно здійснює поглиблені комплексні обстеження хворих, виконує фундаментальні та прикладні наукові дослідження разом із науковими закладами НАМН та НАН України; готує висококваліфіковані кадри за спеціальностями «рентгенологія», «ультразвукова діагностика». Центр оснащено сучасним діагностичним обладнанням, на якому здійснюється щороку понад 80 тис. обстежень.