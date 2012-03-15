Міністр найбільше скарг отримує на катування в міліції

Міністр внутрішніх справ України Віталій ЗАХАРЧЕНКО заявляє, що за час роботи на посаді міністра найбільше скарг отримав щодо тортур і смертей в райвідділах міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив на прес-конференції.

«За ці 100 днів, що я пропрацював, найбільше волаючих скарг - це тортури і смерті у райвідділах міліції», - сказав він.

Продовжуючи тему В.ЗАХАРЧЕНКО зазначив, що його як міністра це питання «дуже хвилює».

«Про кожен такий випадок, коли стає відомо, ми проводимо ретельне службове розслідування і по кожному випадку порушуємо кримінальну справу, і люди, якщо це підтвердиться, які виявляться винними, притягуються обов’язково до кримінальної відповідальності», – сказав міністр.