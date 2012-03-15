Міністр найбільше скарг отримує на катування в міліції
"Про кожен такий випадок, коли стає відомо, ми проводимо ретельне розслідування"
Міністр внутрішніх справ України Віталій ЗАХАРЧЕНКО заявляє, що за час роботи на посаді міністра найбільше скарг отримав щодо тортур і смертей в райвідділах міліції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив на прес-конференції.
«За ці 100 днів, що я пропрацював, найбільше волаючих скарг - це тортури і смерті у райвідділах міліції», - сказав він.
Продовжуючи тему В.ЗАХАРЧЕНКО зазначив, що його як міністра це питання «дуже хвилює».
«Про кожен такий випадок, коли стає відомо, ми проводимо ретельне службове розслідування і по кожному випадку порушуємо кримінальну справу, і люди, якщо це підтвердиться, які виявляться винними, притягуються обов’язково до кримінальної відповідальності», – сказав міністр.