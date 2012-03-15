Парламент дозволив вищим держслужбовцям не йти на пенсію в 65 років

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення зміни до статті 23 Закону України «Про Державну службу».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 255 народних депутатів із 417 зареєстрованих у сесійній залі.

Даний закон був ухвалений у редакції першого читання, оскільки, за словами головуючого на засіданні першого заступника голови ВР Адама МАРТИНЮКА, при складанні порівняльної таблиці до другого читання були допущені певні фальсифікації.

Законом передбачено, що державним службовцям, які займають посади першої категорії, за рішенням відповідного державного органу чи посадової особи, які здійснили призначення їх на посади, може бути продовжено перебування на державній службі після досягнення ними 65-річного віку за їхньою згодою у зв’язку із потребами служби, якщо інше не передбачено законом.