У Запоріжжі перекинулася маршрутка: є поранені

У Запоріжжі перекинувся пасажирський мікроавтобус, двох людей доставлено до лікарні.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю ГУ МВС України у Запорізькій області, ДТП сталося напередодні ввечері в Заводському районі Запоріжжя.

«О 19.55 надійшло повідомлення про ДТП на вул. Теплична з мікроавтобусом “Газель”, який рухався з боку Південного шосе у напрямі вул. Фінальна: напроти електроопори водій мікроавтобуса 1963 р. н. не впорався з керуванням, внаслідок чого автобус перекинувся», - повідомили у відділі зв`язків з громадськістю.

За даними представників правоохоронних органів, які виїжджали на місце ДТП, у момент аварії у «маршрутці» перебували 13 осіб.

Двох з них – жінок 1960 р. н. і 1958 р. н., за даними ВЗГ ГУ МВС України у Запорізькій області, було доставлено до медустанов.

За даними медиків, жінку 1960 р. н. було після обстеження відправлено додому, оскільки пошкоджень, які вимагають стаціонарного лікування, виявлено не було, а жінку 1958 р. н. госпіталізували до 9-ї міськлікарню м. Запоріжжя з вивихом ключиці і пошкодженнями суглобів.

За фактом ДТП проводиться перевірка співробітниками Державтоінспекції.