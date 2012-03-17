Арбузов: вкладники Ощадбанку СРСР зможуть без проблем одержати компенсації

Вкладники Ощадбанку СРСР матимуть можливість одержати компенсацію за знеціненими вкладами готівкою, говориться в коментарі голови Національного банку України Сергія АРБУЗОВА, розміщеному на сайті НБУ.

«Однозначно, люди матимуть право вибору. Ті, хто захоче зняти готівкою, вони зможуть зняти їх готівкою», - відзначив С.АРБУЗОВ.

Також він вважає, що здійснення компенсацій за вкладами Ощадбанку СРСР не вплине на курсову політику Нацбанку.

«Виплати, які відбудуться, вони самі по собі не вплинуть на стан курсової політики, тому що, перш за все, потрібно дивитися на платіжний баланс. А з надмірною ліквідністю ми знаємо, як працювати», - сказав С.АРБУЗОВ.

При цьому, на його думку, питання про те, звідки візьмуть гроші на компенсації, потрібно задавати Міністерству фінансів, а не НБУ.

«Моє завдання – організувати роботу, а міністр фінансів, думаю, відповість, звідки уряд візьме гроші», - наголосив голова НБУ.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив уряду забезпечити виплату українцям до кінця цього року компенсації за вкладами Ощадбанку СРСР у розмірі 1 тис. грн., яка не була виплачена при колишньому уряді. В цілому кількість громадян, які мають одержати відшкодування, становить близько 6 млн. чол.