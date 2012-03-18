Наряд міліції направлено в офіс кандидата у мери Обухова

Міліція отримала офіційну заяву від керівника виборчого штабу кандидата у мери Обухова Київської області Олександра ЛЕВЧЕНКА і для перевірки викладеної у ній інформації направила наряд до офісу кандидата.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Київській області.

«Така заява дійсно надійшла. Ми направили туди наряд міліції для перевірки та охорони», - зазначили у ВЗГ.

Як повідомляв УНІАН, за словами начальника виборчого штабу О.ЛЕВЧЕНКА Юрія МОЛЧАНОВА, сьогодні до штабу намагалися увірватися невідомі особи.

«Сьогодні вранці до штабу нашого кандидата під’їхав мікроавтобус «Фольксваген», з якого вийшли молодики спортивної статури у кількості близько 15 сіб. Троє з них почали вимагати дати можливість увійти до штабу. На запитання, хто вони і що їм треба, вони відповіли, що представляють газету «Васильківщина», - сказав Ю.МОЛЧАНОВ.

За його словами, на Київщині не існує такого видання. «Також дивно, що від цього видання прибула така кількість осіб, до того ж, не схожих на журналістів, а скоріше на спортсменів із силових видів спорту. Мені також відомо, що містом їздить інший мікроавтобус із подібними хлопцями, які представляються журналістами інтернет-видання «Київщина». Вони реєструються на всіх дільницях міста», - додав Ю.МОЛЧАНОВ.