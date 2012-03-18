У Чернігові створять сад мініатюр відомих пам’яток

У Чернігові створять майданчик мініатюр відомих пам’яток історії та архітектури краю.

Як передає кореспонден УНІАН, за словами автора проекту, директора обласного художнього музею імені Григорія Галагана Ірина РАЛЬЧЕНКО, авторський проект «Сад мініатюр «Сіверський дивосвіт» презентують Чернігівський міський благодійний Фонд Розума та обласний художній музей.

Проект передбачає створення з максимальною історичною достовірністю мініатюрних копій найбільш знакових та знаних пам’яток історії й архітектури Чернігівщини. Мініатюри відомих пам’яток будуть розміщені у музейному саду на Валу на площі 0,1 га, згідно з їхнім розташуванням на карті Чернігівщині.

«Проект не має аналогів на Чернігівщині, хоча подібні об’єкти існують, як в світі, так і в Україні», - зазначила І.РАЛЬЧЕНКО.

На думку автора, сад мініатюр сприятиме розвитку туризму, розповсюдженню знань з історії та культури Чернігівщини, залученню додаткової кількості відвідувачів до музею.