23-річний футболіст отримав тяжкий інфаркт під час матчу

23-річний півзахисник клубу Англійської прем'єр-ліги "Болтон" Фабріс Муамба, який впав бездиханним на полі, залишається в критичному стані

23-річнийпівзахисникклубуАнглійськоїпрем'єр-ліги "Болтон"ФабрісМуамба, якийвпавбездиханнимнаполі під чассуботньогоматчу, перенісінфаркт,повідомилипредставникиЛондонськоїлікарніз лікуванняорганівгрудноїклітини.



За їхнімисловами, станМуамбазалишаєтьсякритичним.



У заявілікарнікажуть,що йогосерцевдалосязновузапуститилишепіслятривалихреанімаційнихзусильнафутбольномуполіі дорогоюдолікарні.



Муамбавпавнаполезакількахвилиндозакінчення першоготаймучвертьфінальногоматчуКубкаАнглії зфутболуміж "Болтоном" ілондонським"Тоттенхемом".Матчбувзупиненийза рахунку1:1.



Уболівальникибіля стадіонуклубузалишаютьквіти ілистівки, вякихвонивисловлюютьсвоє співчуттяі підтримку.

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