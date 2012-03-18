23-річний футболіст отримав тяжкий інфаркт під час матчу
20:17, 18 березня 2012Суспільство
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23-річний півзахисник клубу Англійської прем'єр-ліги "Болтон" Фабріс Муамба, який впав бездиханним на полі, залишається в критичному стані
23-річнийпівзахисникклубуАнглійськоїпрем'єр-ліги "Болтон"ФабрісМуамба, якийвпавбездиханнимнаполі під чассуботньогоматчу, перенісінфаркт,повідомилипредставникиЛондонськоїлікарніз лікуванняорганівгрудноїклітини.
За їхнімисловами, станМуамбазалишаєтьсякритичним.
У заявілікарнікажуть,що йогосерцевдалосязновузапуститилишепіслятривалихреанімаційнихзусильнафутбольномуполіі дорогоюдолікарні.
Муамбавпавнаполезакількахвилиндозакінчення першоготаймучвертьфінальногоматчуКубкаАнглії зфутболуміж "Болтоном" ілондонським"Тоттенхемом".Матчбувзупиненийза рахунку1:1.
Уболівальникибіля стадіонуклубузалишаютьквіти ілистівки, вякихвонивисловлюютьсвоє співчуттяі підтримку.
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