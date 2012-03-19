Після 15-річної перерви поновилася відбудова музею Шимановського

У Кіровограді після п’ятнадцятирічної перерви міська влада спільно з регіональним об’єднанням поляків «Полонія» активізувала роботу зі створення музею композитора Кароля Шимановського, який певний час жив і творив у Єлисаветграді (перша назва Кіровограда).

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Кіровоградській міській раді.

Рішення про капітальний ремонт меморіального будинку композитора було прийнято місцевою владою ще в 1991 році. Будівельно-реставраційні роботи велись до 1997 року, після чого фінансування з міського бюджету припинилося, й об’єкт перетворився на типовий довгобуд.

Навіть коли у липні 2006 року до міської ради надійшов лист про виділення Сенатом Польщі близько 200-300 тис. доларів, необхідних для повного завершення будівництва та обладнання музею, проект відповідного договору не був належним чином опрацьований, і Кіровоград втратив шанс отримати польські інвестиції.

У січні поточного року на посаду директора музею було призначено музикознавця, геральдиста, краєзнавця, голову об’єднання «Полонія» Олександра ПОЛЯЧКА. Він запропонував принципово нову концепцію діяльності музею як потужного центру культурних ініціатив всеукраїнського та міжнародного масштабу.

Відкриття музею заплановано не пізніше жовтня 2014 року. Для фінансування заходів (орієнтовна вартість робіт – близько 2 млн. грн.) організатори планують поєднувати можливості державного і місцевих бюджетів, вести переговори з польськими зацікавленими організаціями, брати участь у європейських програмах регіонального розвитку та партнерства.

Водночас, уже цього року музей розгорне потужну культурно-масову і туристичну діяльність. Зокрема, у травні відбудеться фестиваль української та польської культури і спорту «Назустріч Євро», у серпні в області відбудеться міжнародний фестиваль етномузики на возах «Перекотиполе», а в жовтні пройде міжнародний музичний фестиваль імені Кароля Шимановського та наукова конференція. До участі у заходах планується запросити представників Польщі, Росії, Німеччини, Франції, Англії та інших країн.