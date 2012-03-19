У кожному селі буде аптека

У кожному селі Рівненської області або у найближчому до нього населеному пункті до кінця року має бути створено аптечний заклад.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, таке завдання перед керівниками фармацевтичної галузі області та місцевими чиновниками поставив голова ОДА Василь БЕРТАШ.

Він доручив заступнику голови облдержадміністрації Світлані САД розробити карту аптечної мережі Рівненщини.

Представників фармацевтичного ринку, які поширюватимуть свій бізнес на сільську місцевість, зацікавлюватимуть мінімальними орендними ставками.

За словами С.САД, профільні заступники голів райдержадміністрацій вже отримали доручення підшукати приміщення у селах, у яких проживає понад 2 тисячі осіб, і запропонувати ці площі приватним партнерам на пільгових умовах.

Нині у 515 з 627 фельдшерсько-акушерських пунктів області створені аптечні кіоски, де селяни можуть придбати найнеобхідніші ліки.