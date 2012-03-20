У Луганську б'є гейзер з фекалій

У Луганську сьогодні вранці через аварію на каналізаційному колекторі діаметром 1000 мм на проїжджій частині на вулиці Корольова виник гейзер з фекалій.

Відео гейзера місцеві жителі виклали на YouTube.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ТОВ «Луганськвода», повідомлення про витік було одержане о 08.20, а вже о 13.20 всі ремонтні роботи було успішно завершено. Як з'ясували фахівці водоканалу, причиною витоку стало зношення цього залізобетонного колектора.

Відключення від водопостачання даний витік не спричинив, оскільки стоки були оперативно перенаправлені на інший колектор.

За словами очевидців, через аварію автомобільний рух по вул. Корольова ускладнено. На асфальті утворилися річки з нечистот, на вулиці стоїть неприємний запах.