ВР схвалила законопроект про аквакультуру

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону «Про аквакультуру» (№9571).

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 299 народних депутатів з 407, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом передбачено, що об'єктами відносин в аквакультурі є всі складові частини виробничих процесів, науково-технічного та фінансового забезпечення аквакультури, а також право на здійснення рибогосподарської діяльності в аквакультурі та всі види продукції аквакультури. Суб'єктами відносин в аквакультурі є органи державної влади, що здійснюють регулювання цієї господарської діяльності, органи місцевого самоврядування, юридичні та фізичні особи, діяльність яких пов'язана з аквакультурою.

Державна політика у сфері аквакультурі є складовою частиною державної аграрної та соціально-економічної політики, спрямованої на розвиток рибогосподарського комплексу з метою забезпечення продовольчої безпеки України в умовах екологічно безпечного природокористування. До повноважень Кабінету міністрів України в аквакультурі належать формування та забезпечення здійснення державної політики в сфері аквакультури; затвердження загальнодержавних програм з селекційно-племінної справи в аквакультурі, штучного розведення (відтворення), вирощування водних біоресрусів, їх використання, збереження біорізноманіття та з інших напрямів розвитку аквакультури тощо.

До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства в аквакультурі належать визначення пріоритетних напрямів розвитку аквакультури, узагальнення практики застосування законодавства, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення та внесення в установленому порядку проектів законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету міністрів України на розгляд Президенту України та Кабінету міністрів України; затвердження порядку здійснення рибогосподарської меліорації водних об’єктів (їх частин) тощо.

Методологічне керівництво збирання та опрацюванням звітних даних щодо виробництва продукції аквакультури здійснює центральний орган виконавчої влади у галузі рибного господарства.

Передбачено, що суб'єкти аквакультури мають право на користування рибогосподарськими водними об'єктами (їх частинами), рибогосподарськими технологічними водоймами, землями водного фонду для здійснення аквакультури на недискримінаційних умовах у встановленому законодавством порядку; власність на об'єкти аквакультури, вироблені з використанням власних матеріально-технічних ресурсів, а також на доходи від їх реалізації; проведення робіт з рибогосподарської меліорації водних об'єктів (їх частин), які використовуються з метою здійснення аквакультури тощо.

Об'єкти аквакультури можуть перебувати в державній, комунальній і приватній власності.

Рибогосподарська діяльність в аквакультурі здійснюється на підставі ліцензії на ведення аквакультури на визначених рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) у порядку, затвердженому Кабінетом міністрів України.