Донецький губернатор чекає роз'яснень від Тігіпка

Голова Донецької обласної державної адміністрації Андрій ШИШАЦЬКИЙ чекає письмових роз'яснень від віце-прем'єр-міністра України Сергія ТІГІПКА щодо проблем, пов'язаних зі зменшеною виплатою пенсій з 1 січня 2012 року деяким категоріям ліквідаторів Чорнобильської катастрофи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на зустрічі з журналістами.

«Ми спільно з головою Донецької обласної ради Андрієм ФЕДОРУКОМ звернулися до Сергія ТІГІПКА і попросили звернути увагу на проблеми військовослужбовців (строкової служби) і переселенців. Це ті дві групи чорнобильців, яким за прийнятою постановою виплати були значно знижені проти судових рішень», - сказав А.ШИШАЦЬКИЙ про лист, направлений 22 лютого 2012 року на адресу С.ТІГІПКА.

Так, згідно з прийнятою постановою Кабміну № 1210 були визначені розміри пенсій чорнобильцям, де передбачено формульний підхід розрахунку залежно від заробітку. Але такі категорії чорнобильців, як військовослужбовці строкової служби, на той момент що не мали заробітної плати, і переселенці, одержали в рази урізані нові пенсії.

За словами А.ШИШАЦЬКОГО, станом на 19 березня від С.ТІГІПКА відповіді на лист поки не одержано. «Ні, відповіді не одержано», - сказав губернатор. Але при цьому він додав: «У мене з ним (з С.ТІГІПКОМ) відбулася розмова в Києві, він знає про цю проблему - і з приводу солдатів строкової служби - чорнобильців, і з приводу переселенців. І робота в Кабінеті міністрів ведеться».

Глава Донецької ОДА висловив сподівання, що офіційну відповідь щодо цієї проблеми скоро буде дано. «Я думаю, що надійде роз'яснення найближчим часом», - зазначив А.ШИШАЦЬКИЙ.