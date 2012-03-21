«Беркут» затримав банду, яка три роки орудувала в Донецьку

11:10, 21 березня 2012
Суспільство
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На даний момент встановлено, що на совісті групи 6 епізодів розбійних нападів починаючи з 2009 року

У Донецьку міліція затримала злочинну групу, яка впродовж трьох років здійснювала розбійні пограбування в місті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив перший заступник начальника міськуправління міліції Сергій ЛАСКАВИЙ.

За його словами, вийти на злочинну групу і затримати бандитів допоміг спеціальний моніторинг, який регулярно проводиться з метою виявлення серійних злочинів. Зіставивши злочини за кілька років, працівники міліції відібрали ряд фактів, які можна було об`єднати за двома основними ознаками: злочини скоювалися групою осіб, а всі потерпілі були підприємцями і на момент скоєння злочину мали при собі значну суму грошей готівкою.

Як сказав С.ЛАСКАВИЙ, на початку березня група скоїла новий злочин, і черговий потерпілий зазнав нападу на виході з офісу. Невідомі в масках ударили його по голові металевою трубою, забрали кейс з грошима, вирученими після здійснення операції купівлі-продажу, і зникли на автомобілі.

Міліція встигла затримати фігурантів «по гарячих слідах», і цього разу позбутися речових доказів вони не встигли. Всі 6 членів злочинної групи були затримані одночасно за участю спецпідрозділу «Беркут». У них були вилучені гроші, одяг, маски, обріз мисливської рушниці, а також викрадений для розбійного нападу автомобіль.

С.ЛАСКАВИЙ підкреслив, що для кожного епізоду розроблявся свій сценарій.

Членами злочинної групи були жителі Донецька, найстаршому з яких 42 року, наймолодшому – 25 років. Двоє з них були судимі за економічні злочини.

Загальна сума збитків обчислюється сотнями тисяч доларів. На даний момент встановлено, що на совісті групи 6 епізодів розбійних нападів починаючи з 2009 року.

У всіх випадках навідником виступала одна людина, котра була знайома з усіма потерпілими. Приватний підприємець, який мав офіс у центрі міста, детально інформував своїх спільників про місце і час проведення операцій. В результаті підозрювані мали можливість ретельно підготувати злочин.

Стосовно фігурантів порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій, спрямований на заволодіння майном у великих або особливо великих розмірах або здійснений організованою злочинною групою, або сполучений із спричиненням тяжких тілесних ушкоджень). Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

 

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