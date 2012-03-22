Щороку 30 тисяч українців захворюють на туберкульоз

Щороку близько 30 тисяч українців захворюють на туберкульоз і близько 7 тисяч вмирають від цієї інфекційної хвороби.

Про це народний депутат від Партії регіонів, голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Тетяна БАХТЄЄВА повідомила сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Вже 16 років наша країна несе на собі тяжкий тягар епідемії туберкульозу. За цей час ми втратили близько 150 тис. наших громадян. За 2011 рік в Україні бути виявлено 29 тис. хворих з активною формою туберкульозу, з них 933 дитина віком до 18 років. Померли від туберкульозу майже 6,5 тисяч наших громадян. На сьогодні в Україні щогодини діагноз “туберкульоз” ставиться 4 особам і вмирає 1 хворий," - сказала Т.БАХТЄЄВА.

За її словами, сьогодні на обліку в лікувально-профілактичних установах країни перебуває більш як 80 тисяч хворих з активною формою туберкульозу, зокрема 1,3 тис. дітей.

«Незважаючи на зниження захворюваності на туберкульоз у цілому по Україні, у 5 регіонах України рівень захворюваності на туберкульоз майже в півтора рази перевищує середній по країні: у Херсонській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській», - сказала Т.БАХТЄЄВА.

Вона підкреслила, що основною проблемою у сфері боротьби з цією хворобою є мультирезистентний туберкульоз. Народний депутат поінформувала, що Україна обіймає друге місце в Європі за темпами зростання захворюваності на мультирезистентний туберкульоз і четверте місце у світі за його поширеністю у вперше виявлених хворих.

«Мені приємно, що сьогодні в Україні проблемами боротьби з туберкульозом опікуються не тільки лікарі, не тільки держава, а й громадські організації, міжнародні фонди. Без їх допомоги, зокрема фінансової, ми б не змогли добиватися поставлених цілей. Я вдячна Фонду Ріната Ахметова «Розвиток України», який реалізує масштабні соціальні проекти, у тому числі і в охороні здоров'я. Вже багато років Фонд реалізує ряд добродійних проектів у сфері охорони здоров'я, у тому числі і у сфері боротьби з туберкульозом, на який Рінат Леонідович виділив понад 100 млн. грн.», - сказала Т.БАХТЄЄВА.

Вона нагадала, що вже другий рік за підтримки Глобального фонду боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, який виділив Україні грант у розмірі 95 млн. дол. США на боротьбу з туберкульозом, Фонд Ріната Ахметова реалізує розраховану на 5 років програму «Зупинимо туберкульоз в Україні».