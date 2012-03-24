Невідомий з молотком намагався пограбувати відділення Ощадбанку
01:05, 24 березня 2012Суспільство
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Співробітник банку сказав, що грошей не дасть, і натиснув тривожну кнопку. Зловмисник побачив це й утік
У Донецьку невідомий намагався пограбувати відділення Ощадбанку.
Як повідомили УНІАН у прес-службі міськуправління міліції, о 15.55 до Ворошиловського райвідділу внутрішніх справ надійшло повідомлення про те, що на відділення банку було здійснено спробу розбійного нападу.
Невідомий, обличчя якого було закрите шарфом, зайшов у приміщення з предметом, схожим на пістолет, і з молотком та вимагав видати йому гроші.
Співробітник банку сказав, що грошей не дасть, і натиснув тривожну кнопку. Зловмисник побачив це й утік.
На місці пригоди працює слідчо-оперативна група.
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