Тігіпко похвалив голову Пенсійного фонду

Уряд не планує зміни в керівництві Пенсійного фонду України.

Згідно з повідомленням прес-служби Мінсоцполітики, переданому УНІАН, про це заявив віце-прем'єр-міністр України - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО.

«Робота Пенсійного фонду є ефективною. За останні два місяці надходження зросли на 1 мільярд гривень, порівняно з аналогічним періодом минулого року, виплата пенсій здійснюється своєчасно й у повному обсязі. Борис ЗАЙЧУК - висококваліфікований менеджер із великим досвідом роботи у Фонді та сучасним мисленням. Тому про кадрові зміни в ПФ не йдеться», - заявив С.ТІГІПКО.

Нагадаємо, склад правління Пенсійного фонду затверджено урядовою постановою №660 від 28 липня 2010 року. До його складу входять 17 членів, зокрема голова правління ПФ Борис ЗАЙЧУК, який очолював правління Пенсійного фонду в 1996-2008 рр. і очолює з березня 2010 року.