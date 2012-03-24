Україна відсудила у Дерипаски Запорізький алюмінієвий комбінат

За позовом Генеральної прокуратури України Господарським судом міста Києва 22 березня 2012 р. прийнято рішення про розірвання договорів купівлі-продажу пакета акцій ВАТ "Запорізький алюмінієвий комбінат" у кількості 423,5 млн. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна, що становить 68,01 % статутного фонду товариства, укладених між Фондом державного майна України і ЗАТ "АвтоВАЗ-Інвест" та між останнім і компанією "VELBAY HOLDINGS LIMITED" (Кіпр).

Про це повідомляє Відділ зв’язків із засобами масової інформації Генпрокуратури України.

Указаний пакет акцій повернуто державі в особі Фонду державного майна України.

«Суд погодився з доводами Генеральної прокуратури України про те, що у зв`язку з розірванням за ініціативою ВАТ "ЗАлК" кредитної угоди щодо рефінансування інвестором заборгованості товариства у сумі 75,5 млн. дол. США істотно змінились обставини, чим суттєво порушено майнові інтереси держави», йдеться в повідомленні ГПУ.

Досі ЗАлК контролювався російським алюмінієвим холдингом "Русал" Олега ДЕРИПАСКИ.

Рішення націоналізувати підприємство було ухвалене у зв`язку з тим що Запорізький алюмінієвий комбінат за власною ініціативою розірвав кредитну угоду про рефінансування заборгованості на 75,5 мільйона доларів. Тим самим ЗАлК, як вважає Генпрокуратура України, істотно порушив майнові інтереси держави.

У прес-службі "Русала" вже заявили, що холдинг оскаржить вердикт (про передачу контрольного пакету акцій комбінату в держвласність) у вищій інстанції. "Рішення суду не вступило в силу, завод як і раніше належить "Русалу", про передачу акцій державі мови не йде", - цитує заяву компанії "РБК-Україна".

Генпрокуратура республіки добивається націоналізації Запорізького алюмінієвого комбінату впродовж останніх двох років. У травні 2011 року суд вже повертав підприємство в держвласність, проте опісля три місяці це рішення було скасоване.

ЗАлК є єдиним виробником алюмінію на Україні. У квітні минулого року "Русал" зупинив випуск алюмінію на комбінаті через невигідні тарифи на електроенергію (витрати на неї перевищували 45 відсотків собівартості продукції).

За підсумками роботи в 2011 році чистий збиток підприємства склав 131,2 мільйона гривень.

Довідка УНІАН. ВАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» – єдиний в Україні виробник первинного алюмінію з потужністю 100 тис. тонн на рік.

На початку 2001 р. Фонд держмайна України за підсумками приватизаційного конкурсу продав 68,01% акцій комбінату російському «АвтоВАЗ-Інвесту» за 70 млн. дол. Згідно з угодою купівлі-продажу інвестор, зокрема, мав погасити кредитні зобов`язання заводу перед "Укрексімбанком" на 76,45 млн. дол.

У 2004 р. власником комбінату стала російська група СУАЛ, що входить до десятки найбільших алюмінієвих компаній світу.

У 2007 р. ЗАлК перейшов під контроль об`єднаної компанії «Російський алюміній» (ОК «Русал»), створеної в березні 2007 р. шляхом злиття «Русалу», СУАЛу і глиноземних активів швейцарського трейдера Glencore.